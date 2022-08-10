Художник из Махачкалы стал автором двух муралов в рамках фестиваля «Страницы истории»

В рамках фестиваля уличного искусства «Страницы истории — 2022» в городе Нижний Новгород дом N114 получил новое оформление. Его украсила работа художника из Махачкалы Андрея Калугина. Работа на объекте заняла четыре дня. По словам Калугина, мурал содержит в себе отражение девочки в озере Ильмень. В руках ребёнка дубовая веточка, которая является символом Великого Новгорода. «Глубинного смысла в работе нет, всё на поверхности», — сказал художник. В рамках фестиваля ещё одна работа Андрея Калугина украсит объект в посёлке Любытино.