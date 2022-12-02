Здравоохранение

Хучнинскую ЦРБ посетил Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Табасаранский район

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Председатель Правительства Республики Дагестан находится с рабочим визитом в Табасаранском районе. В рамках поездки, премьер посетил Хучнинскую ЦРБ. Здесь он осмотрел больницу и пообщался с пациентами. «Больница оснащена современным оборудованием, хорошей лабораторией и полностью обеспечена лекарственными средствами», — ответил премьер.

В завершении, Абдулмуслимов дал поручение оказать содействие в завершении строительства поликлиники, строительство которой началось на территории ЦРБ в 2005 году.

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