Хучнинскую ЦРБ посетил Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Табасаранский район

Председатель Правительства Республики Дагестан находится с рабочим визитом в Табасаранском районе. В рамках поездки, премьер посетил Хучнинскую ЦРБ. Здесь он осмотрел больницу и пообщался с пациентами. «Больница оснащена современным оборудованием, хорошей лабораторией и полностью обеспечена лекарственными средствами», — ответил премьер.

В завершении, Абдулмуслимов дал поручение оказать содействие в завершении строительства поликлиники, строительство которой началось на территории ЦРБ в 2005 году.