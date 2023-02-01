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Хизри Магомедов из села Кунзах получил медаль «За боевые отличия»

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Командир отделения, сержант, участник СВО на Украине, уроженец села Кунзах Гумбетовского района Хизри Магомедов обеспечивал танки России топливом на Херсонском направлении и удостоился медали «За боевые отличия».

Магомедов не раз попадал под артобстрел противника, в трудные минуты проявлял себя хладнокровно, мужественно, инициативно, оперативно решал поставленные задачи.

В Вооружённых Силах России служит с 2017 года. В специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины принимает участие с самого начала. Дома героя ждут двое сыновей.

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