Хизри Магомедов из села Кунзах получил медаль «За боевые отличия»

Командир отделения, сержант, участник СВО на Украине, уроженец села Кунзах Гумбетовского района Хизри Магомедов обеспечивал танки России топливом на Херсонском направлении и удостоился медали «За боевые отличия».

Магомедов не раз попадал под артобстрел противника, в трудные минуты проявлял себя хладнокровно, мужественно, инициативно, оперативно решал поставленные задачи.

В Вооружённых Силах России служит с 2017 года. В специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины принимает участие с самого начала. Дома героя ждут двое сыновей.