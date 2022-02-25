Хирург Ботлихской ЦРБ прокомментировал ситуацию в Украине

Хирург Ботлихской ЦРБ, участник боевых действий 1999 г. Магомедкамиль Шахрудинов прокомментировал ситуацию в Украине.

«Опять Украинская власть и армия показали, что они являются врагами своего народа. Мы видим, как они обстреливают свое мирное население, бомбят жилые дома, социальные объекты и школы. Создается ощущение, что их политики радуются сложившейся ситуации и их совсем не волнует судьба жителей. А украинские сапёры взрывают мосты вместе с едущими по ним автомобилями.

Только бессердечный и глупый человек будет наблюдать за этим беспристрастно. Я как врач знаю цену спасенной жизни, и тем более в военное время», — отмечает хирург Ботлихской ЦРБ Магомедкамиль Шахрудинов.

Магомедкамиль Алисултанович вместе с другими врачами день и ночь боролись за каждую жизнь во время августовских событий 1999 года, за что и был удостоен премии «Призвание» в номинации «Специальная премия врачам, участникам боевых действий и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф».