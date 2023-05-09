Хасавюртовцы приняли участие в патриотической акции «Огонь памяти»

На Холме боевой славы города Хасавюрт состоялась патриотическая акция «Огонь памяти», приуроченная к празднованию Дня Победы Советской армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Торжественное право открыть мероприятие было предоставлено заместителю главы города Арсену Муртазалиеву, который с приветственным словом обратился к собравшимся.

«Хочу поприветствовать всех вас от имени Главы города Корголи Корголиева и пожелать добра, мира и счастья. «Огонь памяти» — это акция, которая призвана объединять поколения и сохранять память о подвиге нашего народа и его Победе в Великой Отечественной войне. Вечная слава Героям, подарившим нам возможность радоваться каждому дню!», — поздравил с наступающим праздником Арсен Муртазалиев.

Свое слово также сказали сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Дагестане Елена Лещенко и ветеран ВОВ Александр Макуха, которые зажгли частицу Вечного огня на мемориале «Холм боевой славы». Участники мероприятия и собравшиеся почтили память Героев минутой молчания.

Стоит отметить, что частица Вечного огня была доставлена из Московского Кремля и будет передана в 24 региона страны, в т.ч. в новые субъекты.