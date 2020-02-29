Хан-хIяттай

Стремительно летят годы. Канули в Лету многие события из жизни нашей Родины. Но никогда не сотрутся из памяти ричинцев, от мала до велика, страшные годы Великой Отечественной войны. Нам, рождённым в мирное время, очень важно знать и помнить о тех, кто ценой собственной жизни одержал победу, отстоял свободу, честь и достоинство нашей Родины.

В Рича уже не осталось тех, кто был участником и свидетелем военных лихих лет. О ком-то мы знаем больше, о ком-то меньше. Кто-то из скромности, кто-то от боли, которую приносили воспоминания, не любил рассказывать о себе. Но что-то сохранила наша память. Наш рассказ об одном из них.

В 1936 году так называемая «ликвидация кулачества как класса» не обошла стороной и молодого преуспевающего узденя из Рича Хана Рамазанова. Он был объявлен кулаком, дом и имущество конфисковано, а сам был поражен в правах, репрессирован и депортирован в Киргизию. Проживал он вместе с такими же спецпереселенцами недалеко от г. Фрунзе.

С началом Великой Отечественной войны Хан неоднократно обращался в партийные и советские органы с просьбой восстановления его в правах пользования вольного гражданина Советского Союза и добровольной отправки на фронт. Однако только в суровом 1942 году его просьба была удовлетворена.

Он был призван на фронт 22 июня 1942 года Кагановичским райвоенкоматом Кагановичского района (название Сокулукского района в 1935–1957 годах) Фрунзенской области Киргизской ССР.

Служил пулеметчиком 5 роты 576 стрелкового полка 115 стрелковой Холмской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Был назначен первым номером пулемёта «Максим», старого и тяжёлого. Пулемёты всегда были на особом прицеле у противника, и поэтому у Хана часто менялись «вторые номера», да и сам он несколько раз был ранен, но возвращался в строй.

Впервые пролил свою кровь 20 августа 1942 года в ожесточенных боях во время наступления войск дивизии в Калининской области. 12 января 1943 года был опять ранен, будучи в обороне в Ленинградском направлении. 20 февраля того же года во время наступления на Холмском направлении был ранен в третий раз.

За личное проявление мужества и отваги при исполнении воинского долга 17 октября 1944 года Хан был награжден самой почетной боевой медалью Советского Союза – «За отвагу». В отличие от других медалей, получить которых можно было, просто принимая участие в какой-то масштабной фронтовой операции, эту давали за вполне конкретные героические действия, которые, по мнению командования воинской части, до ордена почему-то «не дотягивали».

Далее прошел с изнурительными боями Латвию, Литву, Польшу. Война запомнилась многочисленными смертями фронтовых товарищей, сожжёнными деревнями, сожжёнными и вырубленными садами, заброшенными пашнями. В жарких боях не прятался за спины своих однополчан.

В январе 1945 года Хан Рамазанов был досрочно принят в ряды ВКП(б). Фронтовая обстановка позволяла не за год, а за один бой оценить товарища, поэтому кандидатский стаж был снижен до трёх месяцев.

С января 1945 года дивизия, где служил Х.Рамазанов, участвовала в знаменитой Восточно-Прусской операции. Цель была проста – подавить и уничтожить оставшиеся группировки немцев в Восточной Пруссии и северной части Польши, дабы открыть дорогу на Берлин. Они смогли разбить мощную центральную группировку противника. Все мощные немецкие оборонительные рубежи были сломлены и захвачены, Кёнигсберг находился в глухой осаде без подвоза боеприпасов и пищи, а все оставшиеся гитлеровские войска в этом районе были полностью изолированы друг от друга и сильно измотаны в боях. Большая часть Восточной Пруссии с ее мощнейшими оборонительными рубежами была захвачена. Попутно воины Советской Армии освободили районы Северной Польши.

Лабиау (ныне Полесск Калининградской области) стал последним городом Восточной Пруссии, которым овладели красноармейцы. Чтобы препятствовать штурму города, фашисты взорвали мост через реку Дейма. В результате нашим саперам пришлось усилить лёд деревянными настилами, по которым устремились техника и пехота.

24 января 1945 года, будучи в цепи стрелков в атаке, Рамазанов Хан мужественно атаковал огневую точку со станковым пулеметом, находящуюся в подвале каменного здания Лабиау. Засыпав ливнем свинца амбразуру огневой точки, он дал возможность стрелкам продвинуться против меньшей силы огня, тем самым способствовал быстрейшему выполнению боевой задачи по захвату города. В боях за город он уничтожил 9 фрицев и сам получил ранение.

К вечеру 24 января Лабиау был очищен от противника. В ознаменовании этого успеха приказом Верховного Главнокомандующего в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224-х орудий.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, приказом командира 115 стрелковой Холмской Краснознаменной дивизии от 2 февраля 1945 года, от имени Президиума Верховного Совета СССР младший сержант Хан Рамазанов был награжден орденом Славы III-й степени.

В начале апреля стрелковый полк, в котором служил Хан Рамазанов, был вовлечен в Кёнигсбергскую операцию, в результате которой овладели крепостью и городом Кёнигсберг. Как непосредственный участник героического штурма и взятия города крепости Кёнигсберг, он был награжден медалью «За взятие Кёнигсберга».

Когда советские войска начали освобождать страны Балтии, стало понятно, что боевые действия в этом регионе не закончатся после отступления фашисткой армии и капитуляции национальных армейских частей. Сразу же после прихода советских войск в лесах стали появляться вооруженные отряды, известные теперь под собирательным именем «лесных братьев» и опиравшиеся на достаточно широкие слои населения. Себя они именовали партизанами, и были довольно грозной силой. Их задачами были разрушение создаваемой советской властью инфраструктуры, нападения на небольшие гарнизоны, убийства партийных и советских работников.

Войскам 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов и подразделениям внутренних войск НКВД была поставлена задача по очистке прифронтовой полосы и освобожденной территории от отставших солдат и офицеров германских частей, мародеров, дезертиров, вражеской агентуры, антисоветских элементов, пособников противника. И это было остро необходимо, поскольку в этот период заметно активизировались антисоветские силы.

В одной из крупных операций по зачистке Прибалтики Хан Рамазанов, получив тяжелые ранения, оказался в медсанбате, потом – фронтовом госпитале. Борясь за его жизнь, врачи сделали ему сложнейшие операции. Хан остался жив, однако ногу ему пришлось ампутировать.

За ратные подвиги старший сержант Хан Рамазанов был награжден орденом Отечественной войны I-й степени – орденом до сих пор остающимся наиболее выдающимся знаком Великой Победы и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В родное село Рича Хан Рамазанов вернулся после двадцатилетнего отсутствия, когда был снят режим спецпоселения в 1956 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР «О снятии ограничений по спецпереселению с бывших кулаков и других лиц». Вернулся в село инвалидом войны, но с грудью полной государственных наград. Несмотря на многочисленные ранения и последствия от них, он не терял интерес к жизни и продолжал жить дальше.

Это был удивительно притягательный человек. И стар, и млад в Рича его любовно называли дедушка Хан («Хан-хIяттай»). Есть такие люди, обладающие даром, не повышая голоса, приковывать к себе и к тому, что они говорят, особое внимание. Он мог находить общий язык с каждым. Его тихая, мягкая речь была неназойливой, в голосе чувствовалась доброта и рассудительность.

Он многое сделал для военно-патриотического воспитания молодых ричинцев. Был частым гостем в Ричинской средней школе. Ребята с удовольствием слушали его незамысловатые рассказы о войне, чувствовали в нём своего человека, поэтому всегда задавали много вопросов, на которые он отвечал со своим неизменным юмором. Но дети всегда чувствовали и понимали, что война не бывает смешной, что это страшная трагедия для миллионов людей, переживших её.

И где бы Хан-хIяттай ни был, он всегда был душою кампании, потому что, кроме доброты, оптимизма и неподражаемого юмора, обладал ещё одним качеством: до самозабвения любил жизнь во всем ее многообразии. Может быть, поэтому и выжил в той суровой войне!?

Хан-хIяттай ушел из жизни 21 августа 1992 года. Ушел тихо. Больно и тяжело писать о такой утере! Ушел из жизни не просто человек – а один из поколения героев, подаривших нам мирное небо, наш духовно-нравственный ориентир, наша совесть и гордость.

На небе погасла яркая звездочка, еще совсем недавно согревавшая нас своим ровным и теплым светом.

Алай Насруллаев