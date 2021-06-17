Вакцинация, Здравоохранение

Хаджимурат Малаев о необходимости вакцинации

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Дагестан по темпам вакцинации среди регионов страны находится в антилидерах. Об этом сообщил главный врач первой городской клинической больницы города Махачкалы Хаджимурат Малаев. По словам руководителя медучреждения, на данный момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем необходимо ответственно отнестись к вакцинации. Хаджимурат Малаев отметил, что для борьбы с инфекцией необходимо формирование коллективного иммунитета, что возможно только при показателях иммунизации населения более семидесяти процентов. Несмотря на то, что у медицинских специалистов есть большой опыт в лечении данного вируса, все же его лучше предупредить, чем лечить. Вакцинация — это действенный метод избежать и постковидных осложнений, которые бывают очень серьезны. По словам Хаджимурата Малаева, несмотря на то, что весь руководящий состав медучреждения обладает высоким количеством антител к COVID-19 в связи с постоянной вирусной нагрузкой, было принято решение пройти антиковидную вакцинацию в обязательном порядке.

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