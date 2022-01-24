Хаджимурад Малаев рассказал о необходимости вакцинации

В Дагестане Covid-19 вновь перешёл в наступление: количество больных растёт. Только за сутки госпитализировано 342 человека. Что нам предстоит, рассказал главврач ГКБ Махачкалы и депутат Народного Собрания РД Хаджимурад Малаев.

Он сообщил о том, что мы сейчас переживаем начало пятой волны. Конечный фонд приказом минздрава республики увеличен, колоссальная нагрузка приходится на службы экстренного вызова.

Он также прокомментировал «агрессивность» нового штамма «омикрон», который рассматривают как менее тяжёлый в течении, однако по мнению зарубежных медиков он не менее агрессивен «дельты».

Хаджимурад Маллаев отметил, что «омикрон» действительно часто протекает в виде недомогания и простуды, а иногда вовсе бессимптомно.

Ввиду ускоренного течения болезни при заражении новым штаммом самоизоляция больных сокращается до недели.

Он также привёл данные из готовящегося годового отчёта по результативности вакцинации. Исходя из данных статистики, вакцинация при всех противоречивых данных и мнениях, является эффективной. Из общего числа переболевших, вакцинированных крайне мало. А мир приходит к мнению, что «Спутник-V» — наиболее эффективная вакцина в существующих реалиях.

В то же время, как делится главврач ГКБ, огромная проблема с медперсоналом: сотрудники выгорают, каждый по-разному, но испытывают колоссальную психологическую, физическую и моральную нагрузку. Здесь он привёл в довод поговорку «светя другим, сгораем сами».