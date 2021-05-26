Хабиб Нурмагомедов построит в Дагестане крупный спортивный центр

Идею спортсмена поддержал Президент. Владимир Путин поручил запустить инвестиционный проект «Центр спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района Республики Дагестан».

Помощник Президента Игорь Левитин провел видеоконференцию, в которой принял участие глава республики Сергей Меликов и руководители профильных министерств.

Обсудили вопросы государственной экспертизы и подготовку проектно-сметной документации с учётом особенностей местности, реконструкцию автодороги, строительство объектов социальной инфраструктуры.