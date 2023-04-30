Общество

Гусейн Гусейнов поделился мнением о предстоящем участии в Кавказской инвестиционной выставке

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«Республика Дагестан имеет приоритетное геостратегическое значение и ресурсы для реализации инвестиционных инициатив. Проведение событийных мероприятий такого рода положительно повлияет на улучшение инвестиционного климата и будет способствовать привлечению инвесторов в наш регион.

В настоящее время разработан стенд Республики Дагестан, на котором будут представлены прорывные инвестиционные проекты, инвестиционный и туристический потенциал нашего региона», — отметил Гусейн Гусейнов.

В проекте деловой программы выставки предусмотрены для обсуждения вопросы развития молодежного предпринимательства, туризма, агропромышленного комплекса, также будут рассмотрены особенности рынка труда, повышение банковской активности, ЖКХ и энергетики.

Пленарная сессия будет посвящена экономическому потенциалу СКФО и роли инвестиций в развитии макрорегиона.

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