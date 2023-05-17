Общество

Гумбетовские призывники полетели служить в Читинскую область

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На военно-транспортном самолёте Минобороны России призывники из Гумбетовского района полетели служить в Читинскую область. Из Международного махачкалинского аэропорта имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана борт с призывниками из Дагестана взял курс на Читу.

Они прошли медицинское обследование и признаны комиссией здоровыми и годными к службе. Молодые люди с детства мечтали носить военную форму и стать защитниками Родины.

Напомним, что по поручению главы Гумбетовского района Галипа Галипова во всех поселениях Гумбета ведется систематическая работа по патриотическому воспитанию новых поколений.

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