Готовил боевые самолеты

Великая Отечественная война стала самой ожесточённой, разрушительной и кровопролитной в истории человечества. 61 государство было втянуто в эту военную кампанию, 110 миллионов человек поставлено под ружье. Судьба человечества зависела от исхода сражений на советско – германском фронте.

Бессмертны подвиги дагестанцев на фронтах войны. Десятки тысяч сыновей всех наций и народностей республики пали отважными и храбрыми героями на полях сражений. Дагестанцы героически сражались, активно участвовали в освобождении не только своей страны, но и европейских народов от фашизма и японского милитаризма.

В связи с этим давайте вспомним Рамазанова Махмуда Рамазановича. Родился он 2 мая в 1927 году в селе Тпиг Агульского района в многодетной семье. В марте 1945 года был призван в ряды Советской армии. Вместе с другими призывниками Махмуд Рамазанович проходил военную службу на Дальнем Востоке, где регулярные войска Советской армии воевали с Японией. Служил он в авиационной части вооруженных сил, где боевые самолёты совершали вылеты и вели воздушные бои, бомбили японскую армию. Он готовил самолеты к боевому вылету, в его обязанности входило техническое обслуживание и ремонт двигателя самолета, на котором летчик-испытатель, Герой Советского Союза Галицкий совершал свои боевые вылеты, наносил массированные удары по военным объектам, по районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника в пограничной зоне.

Боевые действия на островах закончились пятого сентября 1945 года. Рамазанов Махмуд Рамазанович вернулся на Родину с чувством исполненного долга.

После войны женился и вместе с женой Натальей воспитал четверых детей.

Поднимая разрушенную экономику, инфраструктуру страны и родного района, кем только он не работал. Был электромонтером на Агульской ГЭС в пятидесятые годы, работал киномехаником, обеспечивая досуг односельчан и гостей района.

В 60-х годах закончил заочно Астраханский финансовый техникум, после чего работал главным бухгалтером сберегательной кассы села Тпиг.

Ушел из жизни в январе 1979 года. Он вкладывал свою душу, частицу себя и своего труда в то, что определяется понятием «жизнь».

Наши ветераны сделали невозможное возможным, поэтому их подвиг неподвластен времени.

Помним, чтим и скорбим.

Салихат Малагусейнова