Госуслуги упростили запись на вакцинацию через портал

На заседании Оперштаба против распространения коронавирусной инфекции 11 марта Сергей Снегирев, врио руководителя Минцифры РД, сообщил, что запись на вакцинацию может быть осуществлена через личный кабинет на портале «Госуслуги». По сообщению министра, если ранее запись требовала 11 кликов, то теперь сокращена до 3.

По словам Сергея Снегирева, Дагестан занимает одно из первых мест по количеству населения, зарегистрированного на «Госуслугах». Это около двух миллионов граждан. Запись к врачу через портал «Госуслуги» за 2021 год составила 87 тысяч.