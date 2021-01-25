Государство помогает гражданам при покупке автомобиля

С июля 2020 года по программе льготного автокредитования в РФ произошли некоторые изменения. Так, например, если еще в феврале прошлого года, скидку давали только при покупке машины не дороже 1 млн рублей. То уже в июле лимит повысили до 1.5 млн рублей.

Также изменились и требования к заемщикам, теперь ограничен список моделей авто, которые можно купить с господдержкой.

На льготное автокредитование физических лиц выделено 8,9 млрд рублей, предоставляется кредит гражданам которые: покупают первое в своей жизни авто, семейный автомобиль (для семьи с одним и более ребенком), медицинский работник (для всех сотрудников, работающих в учреждениях государственной системы здравоохранения), трейд ин – для владельцев авто старше 6 лет, находящегося в пользовании более 1 года.

Всем перечисленным категориям предоставляется субсидирование. Так, фиксированный размер субсидии составляет 10% от стоимости автомобиля, а жителям Дальнего Востока – 25%.

Стоит отметить, что гражданин РФ в возрасте 21—65 лет с водительским удостоверением может получить субсидию на новую легковую машину отечественной сборки. Это не только «Автоваз»: например, в России собирают Форды, Рено, Киа, Хендаи.

Как получить данную субсидию для физических лиц?

Физическое лицо (покупатель) обращается к региональному дилеру, далее представитель банка оформляет кредит на покупку авто. Если покупатель подходит под условия господдержки, к первоначальному взносу по кредиту государство добавит 10% стоимости автомобиля — будто их заплатил сам будущий автовладелец.

Государство дает эти деньги не покупателю, а банку, который предоставляет кредит. А банк добавляет субсидию к первому взносу за машину.

Поддержка для предпринимателей и юридических лиц.

Объем финансирования госпрограмм льготного автокредитования для предпринимателей и юридических лиц в 2021 году составит 3,8 млрд рублей. Напомним, что программа льготного лизинга действует в России с января 2017 года, а впервые этот механизм приобретения автотранспорта был запущен в 2015 году. Отметим, что программа льготного лизинга предполагает возможность получения 10-процентной скидки от стоимости автомобиля на уплату авансового платежа по лизингу, но не более 500 тыс. рублей.

Как получить?

Предприниматель или юридическое лицо обращается к региональному дилеру, далее при выполнении указанных действий лизинговая компания выплатит полную стоимость транспортного средства.

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