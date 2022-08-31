О системе, запущенной по инициативе Правительства России, рассказал руководитель Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что противодействие коррупции является одним из приоритетов деятельности руководства нашей страны.

Напомним, в прошлом месяце Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий сроки представления чиновниками подтверждения законности денежных средств. Кроме того, в августе Правительством России в Госдуму внесен законопроект, обязывающий региональных чиновников в 5-дневный срок сообщать о случаях склонения их к взяткам.