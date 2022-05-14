Гостеприимство у дагестанцев в генах

Правительство РД предусмотрело более 80 млн рублей на случай прибытия вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Общественность Дагестана одобряет решение руководства.

Так, по мнению общественного деятеля, депутата Народного Собрания РД, заместителя председателя Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Гасана Османова, при необходимости дагестанцы в едином порыве мобилизуют все ресурсы и направят их на поддержку жителей Донбасса.

– Отзывчивость и чувство локтя всегда были свойственны дагестанцам, – говорит он. – Это то, что надежно закреплено в наших генах, и, разумеется, мы не можем сейчас оставаться в стороне, ведь братский украинский народ оказался в очень сложной ситуации. Как можно быть равнодушным, когда видишь детей, вынужденных прятаться от бомбежек в подвалах, или стариков, живущих в домах с заколоченными окнами. Такого не пожелаешь никому…

Гасан Маликович сам активно участвует в акциях по отправке гуманитарной помощи и призывает других проявить лучшие человеческие качества.

– Возможно, придется тяжело, но мы должны понимать, что оказавшись в подобной ситуации, каждый живет в надежде на помощь. Временные трудности пройдут, а наши добрые дела, проявленные человеколюбие и гостеприимство останутся, – заключил Османов.