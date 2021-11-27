Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов вакцинировался

Государственный секретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Процедуру Магомед-Султан Магомедов прошел в городской клинической больнице №1 города Махачкалы. Госсекретарь республики уверен, чтобы победить пандемию коронавируса и сохранить здоровье и жизнь народа, необходимо пройти вакцинацию. «Только лишь коллективный иммунитет сможет переломить ситуацию с распространением коронавируса. Я призываю всех дагестанцев прислушаться к мнению авторитетных врачей и ученых, которые рекомендуют привиться против коронавируса», – сказал Магомедов.

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