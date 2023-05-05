Господдержка промышленных малых и средних предприятий Северо-Кавказского федерального округа в 2022 году составила 5,2 млрд рублей

Она выросла к показателям 2021 года на 30% и достигла почти четверти от общего объема кредитования МСП-промышленности. Всего промышленные МСП-предприятия СКФО получили почти 300 кредитов, что в 3,6 раза больше 2021 года.

«В целом, по итогам 2022 года каждый четвертый рубль малому и среднему бизнесу СКФО выдан с государственной поддержкой. Всего малые и средние предприятия за год получили 1,3 тыс. кредитов на 21,6 млрд рублей. Существенный вклад в увеличение показателей внесла поддержка Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. За прошлый год 60% объема и 57% льготных кредитов было предоставлено в рамках НГС», — сообщил на полях Кавказской инвестиционной выставки генеральный директор Корпорации МСП, председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич

В настоящее время в промышленности Северо-Кавказского федерального округа работает 13,2 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Лидерами по числу таких компаний являются Ставропольский край (более 5,7 тыс. предприятий), Республика Дагестан (почти 2,7 тыс.), Кабардино-Балкарская Республика (свыше 1,3 тыс.)

Напомним, поддержка субъектов МПС осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»