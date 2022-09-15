Общество

Госнаграды из рук Сергея Меликова в День единства

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Сегодня в рамках праздничных мероприятий ко Дню единства народов Дагестана, глава республики вручил государственные награды дагестанцам — специалистам разных направлений: от сельского хозяйства до спорта. Отдельными словами поздравлений и пожеланий он коснулся врачей, учителей, спортсменов, спасателей и даже танцевального ансамбля «Лезгинка». Сергей Меликов поблагодарил дагестанцев за достижения и вклад в становление Дагестана.

Однако и самого главу республики удостоили подарком — фотограф Иван Козорезов преподнёс Сергею Меликову фотоальбом «Дагестан. Страна гор.»

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