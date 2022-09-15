Госнаграды из рук Сергея Меликова в День единства

Сегодня в рамках праздничных мероприятий ко Дню единства народов Дагестана, глава республики вручил государственные награды дагестанцам — специалистам разных направлений: от сельского хозяйства до спорта. Отдельными словами поздравлений и пожеланий он коснулся врачей, учителей, спортсменов, спасателей и даже танцевального ансамбля «Лезгинка». Сергей Меликов поблагодарил дагестанцев за достижения и вклад в становление Дагестана.‏

Однако и самого главу республики удостоили подарком — фотограф Иван Козорезов преподнёс Сергею Меликову фотоальбом «Дагестан. Страна гор.»