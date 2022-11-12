Горянка, поэтесса, мать

В Волгоградской области прошли мероприятия, посвящённые 90-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Фазу Алиевой.

Яркие моменты жизненного и творческого пути этой незаурядной женщины, ставшей символом Дагестана, привлекают внимание почитателей её таланта в республике и за пределами Страны гор. Пути, нашедшего отражение и в фотолетописи, главная героиня которой она – горянка, поэтесса, орлица лирики, как называли её современники.

В честь юбилея Фазу Гамзатовны в Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького была посажена голубая ель и установлена табличка с её именем. В дальнейшем планируется посадка деревьев и в честь других великих российских писателей, так литературная аллея будет расширяться. В проникновенных стихах Ф. Алиевой есть всё: размышления, взгляд на события, радость любви, добрые воспоминания. Они вели зрителя из нелёгкого прошлого в нашу действительность, соединяя поколения.

Писала искренне, а выступая публично, говорила горячо: с болью о жизни горянки, с гордостью о земляках, отстоявших единство России в непростые годы конца века минувшего, поднимая волну патриотизма у слушающих её, великую дочь Дагестана.

Фазу Гамзатовна – пример современной женщины-горянки, сумевшей сочетать в себе качества высокого профессионала в деловой сфере, талантливого поэта, женщины-матери. В одном из своих выступлений она сказала:

«Ни одной минуты моей голове нет отдыха, каждый день я пишу. Только за последний год я написала 7 очерков о современной жизни. Я думаю о народе, о будущем Дагестана. Я думаю, что результаты того, что делается, будут видны не сегодня, а позднее. Мне нравится, что молодёжь воспрянула, начала понимать, что не родители должны их продвигать, они сами должны работать над собой, учиться. Самое главное – в основе всего должны быть Родина, народ. Всё, что мы делаем в жизни: и доброе, и недоброе, – остаётся с нами. Поэтому своих детей надо отправлять по тропинке доброты».

Праздничные мероприятия прошли по инициативе представителя Правительства Республики Дагестан в Волгоградской области Магомед-Расула Халадаева.

В эти же дни состоялась церемония закладки камня и посадки деревьев в честь Расула Гамзатова на улице, названной в память о нём. Улица будет торжественно открыта в следующем году в рамках празднования 100-летия со дня рождения поэта аула и планеты.

Местные жители могли также ознакомиться с декоративно-прикладным искусством, традиционными ремёслами и народными художественными промыслами Дагестана, известными далеко за пределами страны. Уделили внимание и спорту: состоялся футбольный матч между командами дагестанских землячеств Волгоградской и Астраханской областей.

Но особую атмосферу задавали, конечно, выступления народного артиста РД, солиста Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» А. Магомедмирзаева, солистов Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» М. Шахмурадовой, Р. Абдулгалиевой и мастеров искусств Волгоградской области.

Источник: https://dagpravda.ru/kultura/gorya-nka-poe-tessa-mat/