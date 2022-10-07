Горные территории в Дагестане получат до 75 млн рублей субсидий на развитие

В Министерстве экономики и территориального развития РД подвели итоги отбора претендентов на получение господдержки в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Из 349 поступивших заявок выплаты одобрены 221 заявителю. Общий объём предоставляемых субсидий составляет 74,9 млн рублей.

Господдержка осуществляется по шести направлениям: приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, строительство малогабаритных теплиц, создание или модернизация предприятий по производству промышленной продукции, покупка малогабаритной сельскохозяйственной техники для личных подсобных хозяйств, строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции, закладка садов интенсивного типа.

Субсидии предоставляются предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность, и гражданам, зарегистрированным и ведущим личные подсобные хозяйства в горных территориях республики (на высоте более 500 метров над уровнем моря).