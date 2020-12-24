Горные территории Дагестана будут развивать в рамках госполитики

Дагестан — одна их наиболее крупных республик, где более 44% площади — горные территории с особым природным потенциалом, благоприятным для развития рекрационных, туристических, бальнеологических сфер, а также сельского хозяйства.

Анализ современного состояния горных территорий Дагестана показывает активный отток населения в силу низкого качества уровня жизни. В течение последних 3 лет 22 тысячи горцев мигрировали с гор. На фоне этого приоритетной задачей для Дагестана является разработка и реализация горной политики, основанной на определении важных принципов господдержки для устойчивого развития горных территорий. Первоочередная задача, поставленная перед исполнительной властью Дагестана и органами местного управления: улучшение условий проживания горного населения. На фоне этого принят Закон о горных территориях РД и утверждена Стратегия соцэкономического развития территориальной зоны «Горный Дагестан», намечена на период до 2025 года. Кроме того, проводится работа по реализации госпрограммы N21 от 18.02.2020 года «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», в рамках которой 50% затрачиваемых на реализацию инвестпроектов разных направлений будут субсидироваться. Другими словами, все меры господдержки будут направлены на возмещение производственных расходов и финансовую поддержку новых проектов, предусматривающих производство, что вкупе укрепит экономику муниципалитетов Дагестана.