«Главрыбу» посетили дети участников СВО

Сегодня, 30 октября, в рамках акции «Дети защитников» туристический комплекс «Главрыба», расположенный в Казбековском районе республики, посетили дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне проведения специальной военной операции.

По словам инициатора акции, первого заместителя руководителя Агентства информации и печати РД Магомедовой Наиды, в мероприятии участвовало 28 детей из столицы республики, Каспийска и Ногайского района. «Нам хотелось уделить внимание ребятам, чьи отцы сейчас на передовой. Это бойцы Росгвардии и мобилизованные, среди которых много добровольцев.

Мы очень признательны депутату Государственной Думы РФ Абдулхакиму Гаджиеву, тепло поддержавшему нашу просьбу. Для детей сегодня был настоящий праздник, это было видно по их счастливым лицам, сияющим глазам. Много впечатлений осталось после посещения зоопарка, поездки на колесе обозрения, осмотра комплекса по разведению рыбы и многого другого. Я думаю ребятам надолго запомнится этот день. Хочется также отметить министерство по туризму и НХП Республики Дагестан, лично Эмина Мерданова, также оказавшего активное содействие в проведении данной акции».

Напомним, ранее по инициативе Магомедовой Наиды была проведена акция «Дети врачей» . Свыше 50 ребят из Махачкалы, Каспийска, посёлка Сулак посетили Дербентскую крепость, комплекс «Янтарный» и Сулакский каньон. В рамках акции «Дети защитников» в ближайшее время планируется проведение ещё нескольких интересных мероприятий.