Главный инженер Группы «Россети» Евгений Ляпунов прибыл в Махачкалу для оценки хода восстановления электроснабжения потребителей в Дагестан

Перерывы в электроснабжении жителей республики начались в среду и были вызваны обильным снегопадом, а также продолжающимся до сих пор шквалистым ветром до 28 м/с.

«Основная специфика — большое количество повторных отключений, когда мы восстанавливаем линию, уходим с нее, а через некоторое время на соседнем участке от порыва ветра происходит новый обрыв», — отметил Е. Ляпунов.

Всего в устранении аварий задействованы 192 энергетика и 62 единицы техники, в том числе — из соседних республик (Ингушетии, Северной Осетии, Чечни).

Только в пятницу с начала дня специалисты «Россети Северный Кавказ» ликвидировали более 70 повреждений инфраструктуры, в т.ч. обрывов проводов.

Восстановлено электроснабжение 57 тыс. жителей Республики Дагестан, которые были отключены в разное время в пятницу в течение дня. На 20.00 число потребителей, испытывающих проблемы с электроснабжением, составляет около 18 тыс. чел.

Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения. Вместе с тем, сложные метеоусловия, согласно прогнозу, сохранятся вплоть до воскресенья.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии компании «Россети»: 8-800-220-0-220.