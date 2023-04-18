Главные тезисы по развитию образования в Дагестане

Дагестан показал лучшие результаты по стране по профилактике правонарушений и созданию оптимальных условий, препятствующих вовлечению детей в противоправную деятельность. Такой мониторинг проводило Минпросвещения России.

В 2022 году в Дагестане появился Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» с ежегодным охватом более 7240 детей.

Во исполнение поручения Президента РФ развивается система школьных театров. 850 школьных театров, созданных на базе дагестанских школ, уже вошли во всероссийский реестр.

Продолжается развитие проектов «Яндекс.Лицей» и «Код будущего» по основам программирования с охватом более 2000 школьников.

Охват детей программами дополнительного образования в Дагестане существенно увеличился. Если в 2018 году было охвачено 28114 детей, то в 2022 году – 415262.

В регионе функционирует 291 организация дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности с охватом почти 166 тысяч учащихся.

В республике реализуются 1428 программ допобразования детей на базе образовательных организаций по основным направленностям.

Начата работа по проектированию центра круглогодичного действия на 240 мест «Авангард». Завершается проект по строительству «Дома «Юнармии» на 300 мест на базе Дагестанского института развития Республики Дагестан.

Их озвучил министр образования и науки республики Яхья Бучаев на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию.