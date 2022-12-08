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Главное управление МЧС России по Республике Дагестан напоминает населению о действиях при землетрясении

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Землетрясение считается одной из наиболее грозных сил Земли. Это природное явление способно нанести огромный ущерб. Его последствия зависят от местности, рельефа, почвы, состояния зданий, плотности населения и т.д.

Нельзя точно предсказать место и время возникновения землетрясения. Но мы все знаем, что наша республика расположена в сейсмически опасной зоне. Поэтому жителям республики важно знать о правильных действиях при данной чрезвычайной ситуации.

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан напоминает населению о действиях при землетрясении:

Что можно сделать до землетрясения:

1. Заранее определите наиболее безопасные места, где можно переждать толчки. Это — проемы капитальных внутренних стен (не перегородок!), углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса.

2. Прикрепите к стенам и полу тяжёлую и навесную мебель. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери. Огнеопасные и ядовитые вещества храните в местах, предотвращающих их разлив.

3. Не располагайте спальные места под незакреплёнными предметами, а также у окон и зеркал.

4. Не устраивайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. Закройте переднюю часть полок с посудой, установите прочные защелки на дверцы шкафов и полок.

5. Аптечку, фонарик, документы и небольшой запас продуктов держите в легкодоступном месте. Научитесь приёмам оказания первой медицинской помощи.

6. Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями; научите детей прятаться туда при сильных толчках в отсутствие взрослых. Проведите дома репетиции.

Имейте дома:

• запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на 3-5 дней;

• аптечку первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов (бинт, лейкопластырь, вата) и с набором лекарств, необходимых хроническим больным членам семьи;

• переносной электрический фонарь, огнетушитель, например, автомобильный (заранее научитесь им пользоваться).

• всегда имейте при себе сотовый телефон;

Храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно хранить рюкзак, в котором следует иметь нож, фонарь, топорик, спички, зажигалку (новую), немного еды, аптечку, свечи, шерстяное одеяло, кусок полиэтиленовой пленки, запасную одежду и обувь (по сезону) в расчете на всю семью.

Во время землетрясения:

Держитесь вдали от окон и печей. Остерегайтесь падающих сверху и опрокидывающихся предметов.

Если вы можете покинуть здание в течение первых 15-20 секунд, то сделайте это. Желательно взять с собой сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место.

Если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме.

Не создавайте давку и «пробки» в дверях! • Не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа!

В деревянном здании: укройтесь под прочной мебелью (стол, кровать и т.п.), защитите голову руками и головным убором.

В железобетонном здании: встаньте в дверные проёмы, углы внутренних капитальных стен. ВАЖНО знать, что в первую очередь обрушиваются лестничные пролёты, лифты и наружные стены.

В высоком здании: не бросайтесь к лестнице или лифту, т.к. выходы будут скорее всего заполнены толпой, а лифты по большей части прекратят работу.

На улице: отойдите на открытое место, остерегайтесь падающих конструкций, различных предметов и проводов.

В автомобиле: остановитесь вдали от зданий и сооружений.

После землетрясения:

1. В завале: установите связь с другими людьми (голосом либо стуком). При извлечении из-под завала человека, сначала освободите голову и туловище, а затем и конечности. Освобождать из-под завала желательно в присутствии медицинского работника, т.к. резкое освобождение сдавленных в течение длительного срока конечностей после длительного может быть опасно для здоровья пострадавшего.

2. Окажите пострадавшим первую медицинскую помощь. По возможности вызовите «скорую помощь» или медработника.

3. Включите радиоприёмник и слушайте информацию, которую передаёт Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС и ОПБ). Телефоном рекомендуется пользоваться только для вызова экстренных служб.

4.Будьте готовы к повторным толчкам – после сильного сотрясения слабые толчки могут продолжаться до нескольких месяцев – в зависимости от силы основного толчка.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «01» — со стационарного.

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