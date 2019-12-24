Глава республики вручил государственные награды

Накануне в Правительстве руководителем республики Дагестан Владимиром Васильевым было организовано торжественное мероприятие, в котором он наградил госнаградами РФ и РД отличившихся лиц, занятых в разных сферах деятельности.

Выступая перед собравшимися до начала торжественной части мероприятия, Владимир Васильев отметил, что каждый год по традиции отличившимся работникам разных структур и организаций вручаются госнаграды и что необходимо отметить их профессиональный труд во благо нашей республики.

Во время недавнего визита в республику Президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ о присуждении государственной награды, Ордена Дружбы, муфтию республики Ахмаду Абдулаеву и руководителю Совета иудейских общин республики Валерию Дебияеву.

Продолжили мероприятие вручением государственных наград. За активную деятельность в укреплении и сохранении культурных и духовных ценностей наградили Орденом Дружбы Ахмада Абдулаева и Валерия Дебияева.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоился командир Дагестанского военизированного отряда Мирза Гасанов.

Орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан» были награждены художник-скульптор, член Союза художников России Магомед-Али Алиев и профессор кафедры ДГПУ Магомед Гасанов.

Также государственную награду, Орден Матери, вручили Аминат Эльмурзаевой за достойное воспитание двенадцати детей.

Медалями «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан» были награждены признанные мастера спорта:Олимпийский чемпион Магомед-Гасан Абушев и чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева.

Далее руководитель республики отметил благодарностью ответственных координаторов нацпроектов республики: Рукият Ахмедову, Анну Безрукову и Мухамеда Рашидова.

В завершении торжественной церемонии Глава поздравил и выразил слова благодарности всем за их профессионализм и ответственное отношение к своей работе.