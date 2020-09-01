Общество

Глава республики призвал дагестанцев соблюдать требования Роспотребнадзора

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1 сентября Владимир Васильев во время посещения столичной школы № 26 пообщался с журналистами и рассказал дагестанцам о важности соблюдения правил Роспотребнадзора.

Он сообщил, что на очередном заседании Оперштаба решили не ограничивать режим, однако в республике наблюдается увеличение числа заболевших пневмонией. Глава напомнил об учащении случаев заболевания ОРВИ и гриппом осенью, ситуацию может усложнить и COVID-19.

Васильев призвал соблюдать простые правила гигиены: мыть руки и надевать маски. Кроме того, Глава Дагестана напомнил о прививочной кампании, которая начнется с учителей и врачей.

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