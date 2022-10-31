Глава Республики Дагестан провёл оперативное совещание по актуальным вопросам развития Дагестана

31 октября под руководством Сергея Меликова состоялось совещание по актуальным для региона вопросам. В их числе и капитальный ремонт школ. По данной теме выступил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. По его словам, ремонтные работы завершены в 185 общеобразовательных учреждениях в тридцати девяти муниципалитетах Дагестана. В планах провести ремонтные работы в следующем году в 139 школах.

Однако, по словам Бучаева, руководители администраций семнадцати муниципалитетов не предоставили сметные расчёты на дополнительные виды работ, которые не были учтены ранее при направлении заявки на реализацию регионального проекта по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограммы «Развитие образования». Комментируя данный факт, Сергей Меликов жёстко раскритиковал отстранённость руководителей от проблемы и поручил министру в течение недели подготовить доклад по данному вопросу для принятия соответствующих мер.

В рамках совещания были затронуты и другие вопросы. По итогам обсуждения были даны протокольные поручения.