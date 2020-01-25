Глава Минкомсвязи РД рассказал о методах противодействия экстремизму

Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев рассказал Федеральному агентству новостей о методах противодействия идеологии терроризма. По словам главы Минкомсвязи, с 1999 года в Дагестане идет борьба с терроризмом, с которым столкнулась почти каждая семья во всех сферах жизни, включая информационную. Ситуация поспособствовала тому, что в республике научились давать ответы экстремистским проявлениям как правоохранительными органами, так и в информационной среде.

Как отметил Снегирев, деятельность экстремистов направлена на вербовку новых последователей путем информационного воздействия, СМИ ведут информационную работу таким образом, чтобы не препятствовать распространению любой информации и то же время не содействовать террористам и не вредить спецслужбам. Министр сообщил о выработке ведомством методических рекомендаций с описанием новейших методов информационной работы для СМИ.

В отдельную сферу Снегирев выделил мессенджеры и социальные сети, ведь республика в числе лидеров в СКФО по использованию информационных и цифровых технологий, что имеет и негативную сторону: молодёжь может быть более вовлечена в экстремистские сообщества. Как считает глава ведомства, здесь опасно не столько вовлечение молодежи, сколько отсутствие альтернативы. В поисках такой альтернативы 3 года назад в социальных сетях был создан проект «Мнение имама». В рамках проекта заместитель имама Хасавюртовской мечети отвечал на вопросы молодежи. 10 прямых эфиров собрали аудиторию размером свыше трех миллионов человек, которая оставила более пяти тысяч комментариев.

Самым сложным, на взгляд Снегирева, является такое же, как у экстремистов, доходчивое, простое донесение информации, которая направлена на демонстрацию лживости идеологии терроризма. Министр выразил сожаление по поводу отсутствия критического восприятия идеологической информации у молодежи, которая, изучив достоверные источники, может убедиться в необоснованности идеологии террористов и экстремистов.

Как считает Снегирев, представители традиционного ислама должны взять на себя задачу по подбору контраргументов доводам экстремистов, ссылаясь на Коран, Сунну и другие достоверные исламские источники. Он также заявил о необходимости перестать думать, что иностранные источники непогрешимы, и обратиться к традиционным для Кавказа ценностям.

На вопрос корреспондента о развитости СМИ в регионе Снегирев ответил, что в республике зарегистрировано более 400 СМИ, большинство из них общественно-политические. Министр положительно оценил их работу, отметив, что дагестанцы сегодня живут не столько в пределах территориальной единицы, сколько в едином информационном пространстве, которое формируется под влиянием культурно-просветительской и образовательной деятельности региональных СМИ.