Глава Хасавюрта провел прием граждан

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев провел прием граждан. Мэр написал об этом в своем Телеграм. Большинство вопросов касается жилищно-коммунального сектора. Это и проблемы с электро, газо и водоснабжением. В одном из обращений была просьба подключения к городской системе водоотведения улиц относительно молодых микрорайонов города. К сожалению, сегодня это практически невозможно ввиду отсутствия функционирующих очистных сооружений. Мы планируем, что удастся провести реконструкцию и расширение очистных сооружений, что позволит увеличить объем сточных вод до 50 тыс. куб. м в сутки. Работы по строительству должны начать уже в 2024 году.

Другое направление – это газификация новых микрорайонов. Еще раз хочу призвать всех собственников домовладений провести процедуру получения правоустанавливающих документов и принять участие в программе догазификации. Это позволит бесплатно получить газ в дома, что является для всех существенной помощью от государства. Наши специалисты окажут всю необходимую консультативную помощь.

«Хочу отметить, что ведется большая работа по модернизации системы коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры и т.д. Предстоит сделать большой объем работы, и наше взаимодействие в этих вопросах — важный аспект. Участвуйте в жизни города, активно, но главное — конструктивно вносите предложения. Мы обязательно рассмотрим каждое», — говорится в тексте сообщения.

Корголиев также написал о работе волонтеров.

«С началом развёртывания работы муниципального штаба #МыВместе волонтеры Хасавюрта ежедневно оказывают помощь в организационных вопросах практически по всем направлениям: это и помощь в работе пункта сбора граждан в рамках частичной мобилизации, сбор и расфасовка гуманитарной помощи, посещение семей мобилизованных и военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, и многое другое», — говорится в тексте.