Глава Гумбетовского района встретился с коллективом Игалинской СОШ, воспитавшим воинов СВО

Глава Гумбетовского района Галип Галипов совершил рабочую поездку в Игалинскую среднюю школу. В рамках мероприятий, приуроченных к 78-летию Великой Победы, прошла встреча руководителя Гумбета с директором Игалинской СОШ Саидом Магомедовым и коллективом школы, воспитавшим воинов СВО.

62 выпускника Игалинской школы стали участниками СВО на Украине, многие из них за подвиги удостоены государственных наград. Глава МР «Гумбетовский район» Галип Галипов поблагодарил директора Игалинской средней школы Саида Магомедова, учителей, классных руководителей, всех, кто успешно занимается патриотическим воспитанием подрастающих поколений. Глава муниципалитета вместе с работниками администрации после проведения капремонта посетил МКОУ «Игалинская СОШ».

Представители районной власти осмотрели школу, ознакомились со стендами, посвящёнными участникам и героям СВО на Украине. Затем посетили классные помещения, где учились участники СВО, поблагодарили их наставников. «Гумбетовцы достойно проявляют себя в ходе СВО на Украине. В этом большая заслуга учителей, которые воспитывают их патриотами. 62 выпускника Игалинской школы стали бойцами СВО, среди них – кавалеры ордена Мужества, медалей Жукова, «За боевые отличия» и других многих наград. Для них примером являются подвиги участников Великой Отечественной войны. Спасибо, что обеспечиваете преемственность поколений, достойно представляете район, республику и страну», – подчеркнул Галип Галипов.

Директор Игалинской СОШ Саид Магомедов перечислил имена учителей, которые вносят большой вклад в повышение уровня образования и в патриотическое воспитание детей. «Классными руководителями и учителями участников СВО на Украине, воспитывающими настоящих патриотов, являются педагоги Муртаза Эфендиев, Патимат Шамсудинова, Шамхал Ибрагимов, Малачи Малачиев, Казанби Казанбиев», – сказал Саид Магомедов.