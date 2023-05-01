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Глава Гумбетовского района Галип Галипов посетил сад памяти павших на СВО воинов

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Глава Гумбетовского района Галип Галипов в селе Первомайском, расположенном на прикутанных землях АСП «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”», посетил сад памяти павших на СВО воинов, который был заложен в 2022 году.

Учителя и учащиеся Первомайской средней школы, которой присвоили имя кавалера ордена Мужества Курбана Мурадова, бережно ухаживают за садом, и за год деревья выросли.
Глава муниципалитета Галип Галипов в прошлом году посадил яблоню в память о воинах СВО, отдавших жизнь за Родину.

Благодаря тщательному уходу плодовые деревья быстро растут, и будет время, когда они будут плодоносить.

Напомним, что по поручению главы Гумбетовского района Галипа Галипова в зону СВО отправлено свыше 20 тонн гуманитарной помощи. В районе делается все возможное для оказания поддержки бойцам СВО и их семьям.

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