Глава Дербентского района встретился с родителями военнослужащих, участвующих в спецоперации вооруженных сил РФ на Украине

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов встретился с родителями военнослужащих, участвующих в спецоперации вооруженных сил Российской Федерации на Украине, Алиметовым Алиметом и Алиметовой Телли и вручил им благодарность за воспитание достойных сыновей Дагестана.

Его сопровождали председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, советник главы Сафтар Саттар-Заде, глава поселка Белиджи Рамиз Габибуллаев, начальника КЦСОН Исмаил Исмаилов.

Семья Алиметовых проживает в поселке Белиджи Дербентского района, четыре сына в данное время принимают участие в спецоперации на Украине. Это Алиметов Абдулмурад, Алиметов Агарагим, Алиметов Ямудин, Алиметов Сиражутдин.

Мавсум Рагимов поблагодарил родителей за неоценимый вклад в воспитание достойных сыновей, продолжающих дело своих отцов и дедов по защите Отечества и рассказал о целях спецоперации по очистке Украины от нацистов и бандеровцев. Также выразил готовность оказать всю необходимую помощь семьям участников спецоперации.

«Специальная военная операция на территории Украины будет Россией успешно завершена. Никакое оружие, поставляемое националистическим группировкам Незалежной, не сможет переломить ситуацию. Западные и НАТОвские кураторы правительства Зеленского недооценили военный и людской потенциал нашего государства, прежде чем вынуждать Россию к военным действиям по защите своих интересов. Все попытки разобщить нас терпят крах. Мы со своим Президентом, мы со своей Армией! Нет в мире той силы, которая сломит силу духа русского человека в борьбе за правое дело!», — сказал Мавсум Рагимов.

Мать, Алиметова Телли, отметила, что отец напутствовал своим сыновьям, что нельзя быть в последних рядах, а надо прикрывать собой своих боевых товарищей. Они гордятся своими сыновьями, выполняющими долг перед Родиной!

В теплой семейной атмосфере собравшиеся обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи, чьи сыновья участвуют в спецоперации. Большое внимание уделили вопросам социального обслуживания, обсудили ряд проблем. Все озвученные вопросы были взяты на контроль Главой Дербентского района Мавсумом Рагимовым.