Общество

Глава Дагестана встретился с членами общества инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы «Весна»

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Общество реализует проект по обустройству единственной в Дагестане базы отдыха для людей с повышенными потребностями.

В прошлом году председатель организации Али Мусаев получил грант Главы РД на реализацию проекта по организации реабилитации военнослужащих, участвовавших в СВО.

Он поблагодарил главу республики Сергея Меликова за постоянную поддержку: «Спасибо Вам за возобновление работы Совета по делам инвалидов, за то, что сегодня приехали и выслушали нас».

Глава Дагестана поручил профильным органам власти внимательно изучить проект дальнейшего развития базы отдыха и оказать обществу всю необходимую помощь в его реализации.

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