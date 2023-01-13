Глава Дагестана встретился с членами общества инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы «Весна»

Общество реализует проект по обустройству единственной в Дагестане базы отдыха для людей с повышенными потребностями.

В прошлом году председатель организации Али Мусаев получил грант Главы РД на реализацию проекта по организации реабилитации военнослужащих, участвовавших в СВО.

Он поблагодарил главу республики Сергея Меликова за постоянную поддержку: «Спасибо Вам за возобновление работы Совета по делам инвалидов, за то, что сегодня приехали и выслушали нас».

Глава Дагестана поручил профильным органам власти внимательно изучить проект дальнейшего развития базы отдыха и оказать обществу всю необходимую помощь в его реализации.