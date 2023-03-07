Общество

Глава Дагестана вручил государственные награды отличившимся в различных сферах женщинам

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Глава Дагестана Сергей Меликов вручил государственные награды отличившимся в различных сферах женщинам республики в преддверии Международного женского дня.

В этом году орденов и медалей, почетных званий, грамот и благодарностей были удостоены 38 дагестанок. Среди награждаемых – преподаватели, медработники, матери военнослужащих и многодетные мамы, деятели искусства, госслужащие.

Руководитель региона отметил, что в Дагестане немало состоявшихся женщин, которые талантливо проявляют себя в самых разных сферах общества.

«Вы умеете сочетать карьеру и заботу о близких. Многие из вас не только эффективные специалисты, но и прекрасные мамы, супруги, коллеги, надежные друзья. Такой энергии и целеустремленности можно позавидовать. Вы всех нас вдохновляете. И мы, мужчины, и дальше будем вас поддерживать в любых испытаниях», – сказал выступающий.

Сергей Меликов обратился к матерям военнослужащих, добровольцев – тех, кто на передовой защищает Родину, обеспечивает безопасность государства. «Вы вырастили достойных сыновей и дочерей нашей Родины, которые будут бережно заботиться об историческом наследии страны, приумножать и защищать ее богатства, строить общее надежное будущее», – добавил глава региона.

Без надежного тыла, продолжил Сергей Меликов, не бывает и сильного фронта. И женщины обеспечивают его своим самоотверженным трудом во всех сферах деятельности. «Сегодня здесь собралась поистине блестящая плеяда: врачи, педагоги, деятели культуры, известные общественники. Вас уважают за огромный труд, преданность призванию», – отметил руководитель субъекта.

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