Глава Дагестана провёл экстренное совещание по снижению смертности на дорогах

Владимир Васильев провел совещание, на котором говорили о снижении смертности на дорогах. Совещание было экстренным, по следам аварии в Калмыкии.

В ночь на среду пассажирский дагестанский автобус столкнулся с КАМАЗом. Погибли три человека, четверо пострадали. Всего в автобусе находился 41 пассажир.

Владимир Васильев отметил, что очередной трагический случай заставляет задуматься о порядке на дорогах.

«Безопасность нужно обеспечивать современными методами: фото- и видеофиксацией нарушений. Медлить нельзя», — отметил Васильев.

По информации МВД, в Дагестане проходит операция «Надзор» для профилактики дорожно-транспортных происшествий. В ходе нее выявлено 1526 административных правонарушений.