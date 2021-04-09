Глава Дагестана провел заседание Координационного совещания по безопасности

Сергей Меликов провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Глава региона говорил с руководителями министерств и ведомств о повышении действенности работы против распространения экстремизма в школах и вузах.

Сергей Меликов отметил, что оперативная обстановка остается относительно стабильной. Однако анализ процессов, происходящих сегодня в мире и в стране, показывает, что международные террористические и экстремистские организации продолжают предпринимать попытки распространения идеологии экстремизма, вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

Речь шла еще и о борьбе с коррупцией в образовательных учреждениях.

Говорили также о том, что в майские праздники будут приняты дополнительные меры безопасности.

Обсудили и нейтрализацию угроз национальной безопасности страны в миграционной сфере в условиях пандемии коронавируса.