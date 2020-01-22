Глава Дагестана провел совещание по ситуации с кишечной инфекцией в Кизляре

21 января на совещании под руководством Владимира Васильева обсуждалась ситуация в городе Кизляре, где произошла вспышка острой кишечной инфекции.

Для эффективной борьбы с заболеванием был создан Оперативный штаб, который возглавил Артем Здунов. На совещании Председатель Правительства сказал о том, что с 6 по 21 января этого года в городе Кизляре было зафиксировано триста сорок четыре случая ОКИ, на данный момент лечение получают сто двадцать четыре человека, большая часть из которых дети. Причиной инфекции стала некачественная вода.

Премьер отметил, что сети водоснабжения и водоотведения в городе изношены на восемьдесят пять процентов, а вода из-за нехватки подается по графику. Для устранения этих проблем в Кизляре проложили новый водопровод и провели гиперхлорирование воды и другие способы обеззараживания.

В прошлом году в городе проводились ремонтные мероприятия водных сетей на сумму более ста миллионов рублей. Продолжить ремонтные мероприятия планируется и в этом году. А в 2021 году согласно ПСД по реконструкции системы водоснабжения Кизляра в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется построить объекты водных сетей на сумму в двести сорок пять миллионов рублей. Здунов отметил, что похожая проблема сохраняется во всех города республики, для ее решения необходимо наличие генеральной схемы водоснабжения и водоотведения городов.

Что касается лечения пострадавших, то, по информации Министерства здравоохранения РД, тяжелых больных нет, и лечение проводится в полном объеме. В зоне ОКИ работает санитарная противоэпидемиологическая комиссия.

Осуществляются периодические заборы воды для контроля. Шестнадцать врачебно-сестринских бригад проводят подворовые обходы, которые охватили более сорока тысяч человек. Здунов отметил и волонтерские движения студентов-медиков. Также для недопущения распространения инфекции школы № 6 и №7 города Кизляра на три дня приостановили свою деятельность.

По словам премьер-министра, специалисты Роспотребнадзора, посетив город, признали эффективность проводимых мероприятий и дали ряд рекомендаций. Подводя итоги, Здунов отметил, что работа в этом направлении продолжается с привлечением всех служб.

Далее выступил прокурор Дагестана Алексей Ежов, рассказав о том, что по факту случившегося была проведена проверка, по итогам которой в суд направленно семь исков, а также объявлено несколько предупреждений. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ, в рамках которого проводятся следственные мероприятия.

В завершение, Глава Дагестана сказал о том, что неисполнение профессиональных обязанностей несет за собой, в том числе и уголовную ответственность. Васильев отметил, что большое внимание должно уделяться профилактике и своевременном информировании населения. Также необходимо улучшить работу Управления Роспотребнадзора по РД. Васильев подчеркнул, что самые острые вопросы можно решить за счет налоговых поступлений в бюджет.