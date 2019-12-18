Глава Дагестана посетил Хучнинскую СОШ, отремонтированную по программе «100 школ»

Сегодня Глава РД во время своего визита в Табасаранский район осмотрел здание Хучнинской СОШ №1. Это одна из самых больших образовательных учреждений муниципалитета. Школа была реконструирована по проекту «100 школ».

Директор школы Джейран Кулиева рассказала о важности проведенных мероприятий, так как учреждение не только возглавляет рейтинги по эффективности работы, но и стало культурным центром муниципалитета.

Из регионального бюджета на реконструкцию СОШ потрачено почти 2 млн руб., 180 тысяч выделил районный бюджет, полмиллиона пожертвовал меценат, 300 тысяч – добровольные взносы других неравнодушных граждан.

Глава обратил внимание на большое количество источников финансирования, которые появились благодаря бережливому и адресному расходованию средств.

На встрече с коллективом СОШ он заявил, что работа по данному проекту будет продолжена, а также будут улучшены водоснабжение и дороги. По словам руководителя региона, реализовать такое количество проектов удалось благодаря росту налоговых поступлений.