Глава Дагестана посетил генеральную репетицию Парада Победы в Каспийске

До празднования Дня Победы в Каспийске провели репетицию военного парада. За подготовкой наблюдал Сергей Меликов. Первый парад с участием военной техники прошел в Каспийске в 2020 году. Принять участие в мероприятии смогли малое количество людей из-за пандемии коронавируса. В этом году число участников будет увеличено.

Требования Роспотребнадзора будут соблюдены. Глава РД обсудил организационные моменты с представителями профильных ведомств и внёс коррективы.

В планах проведение прямой трансляции празднования в Москве. Прямой эфир из Каспийска организует РГВК «Дагестан»