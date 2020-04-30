Глава Дагестана обсудил эпидситуацию в регионе

Владимир Васильев в режиме ВКС обсудил ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе с руководителями министерств и ведомств.
Глава Дагестана заметил, что режим всеобщей самоизоляции продлен до 11 мая включительно, однако главы муниципалитетов должны оставаться на рабочих местах.
Также отметил, что все необходимые средства для борьбы с инфекцией в республике есть в соответствии со всеми нормативами.
Также на совещании выступили руководители министерств и ведомств, в числе которых Николай Павлов, руководитель республиканского отделения Роспотребнадзора. Он озвучил цифры по инфицированным COVID-19.
Так, на сегодняшний день в республике зарегистрированы более тысячи двухсот фактов инфицирования коронавирусной инфекцией, более девятисот человек госпитализировано.
По итогам совещания Владимир Васильев дал распоряжения для повышения эффективности принимаемых мер.