Глава Дагестана обсудил эпидситуацию в регионе

Владимир Васильев в режиме ВКС обсудил ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе с руководителями министерств и ведомств.

Глава Дагестана заметил, что режим всеобщей самоизоляции продлен до 11 мая включительно, однако главы муниципалитетов должны оставаться на рабочих местах.

Также отметил, что все необходимые средства для борьбы с инфекцией в республике есть в соответствии со всеми нормативами.

Также на совещании выступили руководители министерств и ведомств, в числе которых Николай Павлов, руководитель республиканского отделения Роспотребнадзора. Он озвучил цифры по инфицированным COVID-19.

Так, на сегодняшний день в республике зарегистрированы более тысячи двухсот фактов инфицирования коронавирусной инфекцией, более девятисот человек госпитализировано.

По итогам совещания Владимир Васильев дал распоряжения для повышения эффективности принимаемых мер.