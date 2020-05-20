Глава Агульского района совместно с работниками ОМВД проверил соблюдение режима самоизоляции в муниципалитете

По инициативе главы Агульского района Закира Каидова совместно с ОМВД России по Агульскому району был проведен обход улиц райцентра, села Тпиг.

Мероприятие было проведено для контроля за соблюдением режима самоизоляции жителями района в период распространения коронавирусной инфекции. Глава района прошелся по улицам и провел разъяснительные беседы с агульцами, нарушившими режим без видимой на то причины.

Кроме того, Закир Каидов посетил аптеки, поинтересовался наличием медикаментов и СИЗ и проверил магазины на выполнение санитарно-эпидемиологических предписаний.