Глава Агульского района прокомментировал ситуацию в Украине

Глава Агульского района Закир Каидов озвучил своё мнение по поводу ситуации в Украине. «Быть великой страной невозможно без принятия сложных, порой тяжёлых и в глобальном масштабе судьбоносных решений. Иначе откуда быть величию? Военная спецоперация, начатая сегодня на территории Украины, — результат отсутствия положительной динамики переговоров, которые длились в течение 8 лет. 8 лет — это достаточно большой срок, чтобы быть уверенными, насколько партнёры за столом переговоров готовы слышать и готовы содействовать ликвидации военных действий Украины относительно Донецка и Луганска. Последние недели Россия провела марафон встреч и переговоров с лидерами европейских стран, настоятельно пытаясь добиться от Украины соблюдения Минских договорённостей. Однако все попытки привести ситуацию в регионе к урегулированию путем мирных договорённостей остались проигнорированы. Признание ЛНР и ДНР с последующим развёртыванием военной операции — тот путь, который выбрала власть Украины и иностранные государства, обеспечивающие эскалацию в регионе путем поставки вооружения. Раз уж мы — великая держава, то должны защитить и четыре миллиона русскоязычных людей, которые много лет живут в режиме обстрелов и ждут нашей помощи. Также мы должны защитить свои интересы до того, как будет слишком поздно. Россия не воюет с гражданским народом, ее цель — уничтожение военных баз и националистских настроений. Министром обороны РФ дано распоряжение относиться к военнослужащим ВСУ с уважением, ввиду того, что они дали присягу народу Украины, в отличие от националистов. Мы должны защищать своих людей, где бы они ни находились, и охранять безопасность своих границ, независимо от того, какой величины противник перед нами стоит и какими страшными санкциями грозит», — заявил Каидов.

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