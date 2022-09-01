Агул, Общество

Глава Агульского района поздравил с Днем знаний

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«Первый день сентября — общий праздник, к которому с одинаковым трепетом относятся и дети, и взрослые. Он полон переживаний и радостного ожидания. Именно в школе мы постигаем мир и самого себя. Именно здесь обретаем настоящих друзей и встречаем Учителя, который со временем станет для нас мерилом дел и поступков.

Этот день – самый волнительный для тех, кто только начинает свой путь в мир знаний, вступает в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

Дорогие ребята!  Для вас сегодня прозвенит первый школьный звонок. Желаю вам интересной учебы, увлекательных открытий, внимательных учителей и верных друзей. Родителям – терпения и радости от удач и побед своих детей.

Уважаемые учителя! Благодаря вашему педагогическому таланту, мудрости и терпению можно быть уверенным – будущее района за умными, успешными и целеустремленными людьми. Выражаю вам признательность за то, что вы так преданы своему делу – обучению и воспитанию нового поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, творческих удач и прекрасного настроения!

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным. Принесет радость открытий и новых достижений!» — говорится в поздравлении главы МО «Агульский район» Закира Каидова.

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