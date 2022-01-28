Глава Агульского района посетил районную ЦРБ

Глава района Закир Каидов совместно с заместителями Назимом Юсуфовым и Гаджи Шабановым посетили Агульскую ЦРБ для оценки эпидемиологичекой ситуации в муниципалитете, а также обеспеченности лекарственными средствами.

Главврач Магомедзагид Багаудинов сообщил об увеличении уровня заболеваемости вирусом, сопровождающимся симптомами простуды: повышенная температура, насморк, головная боль, ломота. По данным руководства ЦРБ, в инфекционном отделении больницы на 27 января проходят лечение порядка 20 человек. Обеспечение лекарственными средствами достаточное.



Закир Каидов обсудил с представителями здравоохранения меры для своевременного предупреждения роста заболеваемости простудными вирусами, а также COVID-19, в числе которых распространение среди населения рекомендаций об ограничении физических контактов во время религиозных и ритуальных мероприятий, призыв к соблюдению социальной дистанции и масочного режима, регулярная дезинфекция в социальных учреждениях.



Гражданам «зоны риска» (60+, с хроническими заболеваниями, страдающие лишним весом, диабетики и т.д.) требуется поддержание уровня противоковидных антител в организме путем вакцинации и ревакцинации.



В этой связи глава поинтересовался статистикой муниципалитета по заболеваемости COVID-19 привитых граждан. По данным главврача Магомедзагида Багаудинова, не было зафиксировано ни одного случая развития пневмонии и иных тяжёлых последствий у вакцинированных граждан, что доказывает защитные функции вакцины.



В процессе обсуждения мер поддержки здравоохранения и населения в период эпидемического пика Закир Каидов отметил, что соблюдение ограничительных мер — способ выражения сплоченности населения. В то время меценаты, в частности депутат НС РД от Агульского района Магомедали Гаджиомаров сообщает о готовности оказать лекарственную и иную поддержку нуждающимся гражданам.



В конце встречи руководство ЦРБ отметило, что ФАПам поручено ежедневно мониторить эпидситуацию в каждом селе для контроля динамики заболеваемости.



Также было акцентировано внимание на необходимости обращения граждан за консультацией врача при выраженных симптомах простуды и высокой температуре.

Источник: Пресс-служба Агульского района