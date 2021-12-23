Глава Агульского района организовал поставку трех трансформаторов в муниципалитет

Как сообщает пресс-служба МО «Агульский район» на своей странице в Инстаграм, старший мастер сетевого участка Изамудин Шабанов сообщил о поставке главой администрации МО «Агульский район» трех новых трансформаторов для установки в наиболее перегруженных локациях.

Один из трансформаторов в 400 кВт устанавливается около пожарной части, второй в 250 кВт — в местности «Раттарихъ», третий в 250 кВт — в местности «Раттикк».

Трансформатор, который до сих пор работал возле пожарной части, будет установлен возле старой больницы вместо трансформатора в 160 кВт.

Работы по установке уже начаты.