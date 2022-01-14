Гинцбург рассказал, что легко перенес «омикрон» благодаря «Спутнику V»

Привитые «Спутником V», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что сам был инфицирован «омикроном», но не болел, благодаря защите вакцины.

«Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — сказал Гинцбург.

Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих «омикрон»-антител.

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован «Спутником V», — подчеркнул Гинцбург.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцины («Спутник Лайт»), в августе — пятую («ЭпиВакКорона-Н»). В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — «Спутник М».

Источник: https://ria.ru/20220114/omikron-1767772175.html