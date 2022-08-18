Гимназии N28 г. Махачкалы потребуется начать учебный год в новом режиме

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил школы, где капремонт не будет завершён до начала нового учебного года. Таких объектов несколько из реализуемых 210. Наиболее сложная ситуация в Гимназии N28: учреждение рассчитано на 900 мест, однако воспитанников здесь более 1200, а капремонт проходит сложно из-за проектных особенностей здания. Сейчас здесь ремонт завершен всего на 55%. По этой причине часть учащихся будет переведена на обучение во вторую смену.

С целью завершения ремонтных работ в краткие сроки подрядчики выделят дополнительную рабочую силу.