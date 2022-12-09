Сегодня в России отмечается День Героев Отечества… У каждого народа нашей страны есть свои герои, в том числе у цахуров. Правда, у нас есть Герой Советского Союза — Салахаддин Казимов. Он свое высокое звание получил, там где сегодня наши военнослужащие вновь воюют с нацистами, на Украине, при форсировании Днепра.

Салахаддин Казимов родился в 1920 году в селении Касс Закатальского района в семье учителя. По национальности цахурец. Окончил физико-математический факультет Азербайджанского педагогического института.

В Красную Армию был призван в 1941 году и сразу ушел на фронт. В июле 1943 года участвовал в сражении на Курской дуге. За три дня непрерывных боёв батарея Салахаддина Казимова уничтожила 12 танков и 16 автомашин противника. За­доблесть, проявленную в боях, был награждён орденом Боевого Красного Знамени. При форсировании Днепра в ночь на 22 сентября 1943 года управлял огнём батареи, уничтожая огневые точки противника, чем содействовал переправе подразделений полка на правый берег реки.

В двенадцатидневном сражении за ­захват и расширение плацдарма на правом берегу Днепра его артиллеристы уничтожили 11 танков и до 180 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и захвате берегового плацдарма, старшему лейтенанту Салахаддину Казимову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В начале 1944 года капитан Казимов был назначен командиром дивизиона. Участвовал в боях по освобождению Польши, войну закончил в Чехословакии. После войны продолжал службу в МВД и дослужился до генерал-майора. Работал заместителем министра внутренних дел Азербайджанской ССР. Погиб при исполнении служебных обязанностей в 1978 году. Похоронен в Баку.

Источник: Нур